Deezer Premium 4 Monate gratis erhalten

Mobilcom-debitel und der Musikstreaming-Dienst Deezer kooperieren bereits seit dem letzten Jahr. Nun können Kunden von mobilcom-debitel wieder ein kostenfreies Deezer Premium Abonnement buchen. Es gibt dabei vier Monate Deezer Premium gratis.

Deezer Premium ist dabei monatlich kündbar und kostet außerhalb der Einführungsphase 9,99 Euro im Monat. Das Deezer-Angebot ist in allen mobilcom-debitel Shops, online und im angeschlossenen Fachhandel zu haben. Bei Deezer selbst kann man das Premium-Abo mit 3 Gratismonaten abschließen, über die Kooperation gibt es also einen Monat on top kostenfrei.

Deezer Premium bietet Zugriff auf 73 Millionen Songs, sowie Werbefreiheit, unbegrenztes Skippen und einen Offline-Modus.

Deezer Premium

4 Monate kostenlos

monatlich kündbar

Wähle aus über 73 Millionen Songs, Tausenden Hörbüchern und Podcasts.

Erstelle deine eigenen Playlists

Höre ohne Werbeunterbrechung und in 320k-Klangqualität.

Der Vertrag bietet einen kostenfreien Testzeitraum von 4 Monaten und ist innerhalb dieser Monate kostenfrei und jederzeit zum Ende des kostenfreien Testzeitraums kündbar. Wird der Vertrag im Testzeitraum nicht gekündigt, verlängert er sich um jeweils einen weiteren Monat mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum Monatsende und einer mtl. Grundgebühr von 9,99 Euro.

Hinweis: Auf der Aktionsseite steht „nur für mobilcom-debitel Bestandskunden“ allerdings ist uns zu Ohren gekommen, dass vermutlich auch Neukunden problemlos ordern können. Probiert es einfach mal aus.

