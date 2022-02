DeLorean kommt 2022 als Elektroauto zurück

Der DeLorean (genau genommen der DeLorean DMC-12) ist ein Kultauto und die meisten denken beim Anblick mit Sicherheit direkt an Zurück in die Zukunft. Für 2022 steht ein elektrisches Comeback an, welches von Italdesign konzipiert wurde.

Diese Woche hat die DeLorean Motor Company damit begonnen, die elektrische Version anzuteasern. Einmal mit ein paar Hashtags wie DeLoreanEVolved und auch einem kurzen Teaservideo, welches die Front und die Flügeltüren anteasert.

Details gibt es noch keine, aber ich gehe nicht davon aus, dass das ein Elektroauto für die breiten Massen wird. Vermutlich wird das eher eine limitierte Auflage, die ein paar Fans begeistern soll, die das nötige Kleingeld für so ein Auto mitbringen.

Doch warum nicht, ich bin jedenfalls gespannt, wie man sich einen rein elektrischen DeLorean im Jahr 2022 vorstellt und wie dieser aussieht. Auch solche Projekte sind nicht schlecht, wenn man mehr Menschen für Elektromobilität begeistern möchte.

