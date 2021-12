Der Google Jahresrückblick 2021 ist da. Das Unternehmen hat diese heute veröffentlicht und zahlreiche Toplisten dazu erstellt. Auch ein Video gibt es.

Im Jahr 2021 dominieren Großereignisse und die Pandemie die Listen. Aber auch die Suchen nach Störungen gewisser Dienste tauchen immer wieder in den Toplisten auf. Anhand der gesuchten Persönlichkeiten sieht man zudem, dass hierzulande die Bundestagswahl auch bei Google ein großes Thema war. An der Spitze steht dennoch die EM 2021, also die „UEFA EURO 2020“.

Ich persönlich finde ja die kompletten Warum/Was/Wie-Fragen, die Menschen in die Google Suche eingeben, ziemlich interessant. Nachfolgend binde ich euch einige Toplisten ein, alle Aufzählungen beziehungsweise die komplette Übersicht findet ihr direkt bei Google.

