Deutsche Bahn führt Hafermilch von Oatly in allen ICE- und IC-Zügen ein

Die Deutsche Bahn bieten allen Reisenden an Bord von ICE- und IC-Zügen ab dem 1. Januar 2022 einen Haferdrink als Milchalternative für ihren Kaffee an.

Die „Hafermilch“ des schwedischen Unternehmens Oatly ist zu 100 Prozent pflanzlich und kann als Alternative zur Kuhmilch zum Filterkaffee oder „Caffè Crema“ bestellt werden.

Das eingesetzte Produkt besteht aus Wasser, Hafer 10 %, Rapsöl, Säureregulator (Dikaliumphosphat), Mineralien (Calciumcarbonat, Kaliumiodid), Salz und Vitaminen (D2, Riboflavin, B12). Es gilt als eine der besten pflanzlichen Michalternativen am Markt. Ich persönlich finde den Oatly Barista Edition Haferdrink ebenfalls äußert gelungen, allerdings müssen sich günstige Produkte wie z. B. der Hafer Drink Barista von dm auch nicht verstecken.

Auch bietet die Bahn in den Bordbistros der ICE- und IC-Züge auch Kaffee- und Teegetränke an, die das Fairtrade-Siegel tragen. Und auch in den DB Lounges, ServiceStores und Mitarbeitendenrestaurants werden derartig zertifizierte Heißgetränke ausgeschenkt.

