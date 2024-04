Deutsche Nutzer zahlen viel Geld für In-App-Käufe

Der Umsatz in der Gamingbranche lag 2023 in Deutschland erneut auf einem Rekordhoch, mit einem Wachstum von 6 Prozent verfehlte man nur noch ganz knapp die 10 Milliarden Euro. Das lag auch an einem wirklich guten Jahr für Spiele.

Während der Umsatz mit Abos eher stagniert oder leicht zurückgeht und bei unter einer Milliarde lag, so knackten die reinen Verkäufe von Spielen die Milliarde, es gab ein Wachstum von 4 Prozent. Konsolen legten letztes Jahr ordentlich zu, wie auch das Zubehör dafür, nur bei den Gaming-PCs und dem Zubehör ging es runter.

Doch im Vergleich mit In-App-Käufen, die allerdings auch Konsolen und PC bei der Rechnung beinhalten, sind das alles Peanuts, denn mit 4,74 Milliarden Euro fließt fast die Hälfte des Umsatzes in diesen Bereich. Kein Wunder also, dass die Studios voll auf kleine Extras setzen, die man sich später im Spiel für Geld kaufen kann.

Die Politik schläft bei diesem Thema aber, so Games Wirtschaft, denn Deutschland spielt bei diesem sehr großen Markt keine Rolle. Investiert wird auch nicht wirklich.

