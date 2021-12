Deutschland: 53 Prozent der Fläche ist mit 5G versorgt

Roaming-Gebühren fallen in der EU für weitere zehn Jahre weg

Mobilfunk-Roaming-Gebühren fallen in der Europäischen Union für weitere zehn Jahre weg. Eigentlich wäre die Regelung im nächsten Jahr ausgelaufen. Die Regelung zur Abschaffung der Roamingzuschläge in der EU sollte am 30. Juni 2022 auslaufen. Nun wird Programm „Roam like at…9. Dezember 2021 JETZT LESEN →