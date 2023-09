Deutschland: Elektroautos lösen Benziner ab

Es ist passiert, die Elektroautos haben den Benziner abgelöst und sind erstmals die beliebteste Antriebsart in Deutschland. Wir haben heute schon über die Zulassungszahlen berichtet, dieser Punkt ging aber zunächst noch unter.

Das lag daran, dass das KBA keine Prozentangabe für Elektroautos macht und nur eine reine Zahl nennt: 86.649 Elektroautos. Das sind etwa 32 Prozent und somit liegen sie vor den Benzinern mit 27,6 Prozent. Danach folgen Hybride mit 17,7 Prozent, gefolgt von Diesel mit 14,5 Prozent (Flüssiggas und Erdgas sind nicht relevant).

Und an die paar Nutzer, die weiterhin die große Zukunft in Wasserstoff sehen. Ja, diese Technologie ist so irrelevant, dass sie gar nicht erst einzeln genannt wird.

Großer Durchbruch für Elektroautos?

Ist das der Durchbruch? Schwer zu sagen, ich glaube aber nicht, dass Elektroautos ab sofort durchgehend die Nummer 1 bleiben werden. Das wird sicher ein hin und her für eine Weile. Allerdings vermute ich, dass sie es in diesem Jahr bleiben, da die Förderung immer weiter ausläuft und viele Menschen noch 2023 kaufen werden.

Doch man hat auch gesagt, dass die Nachfrage ab 2023 mit dem Absenken der Förderung einbricht und das war zwar mal kurz der Fall, stabilisierte sich dann aber.

Was sich aber nicht mehr ändern wird: Der Anteil der Autos mit einem elektrischen Antrieb liegt jetzt bei fast 50 Prozent. Da immer weniger reine Verbrenner auf den Markt kommen, wird der Anteil von diesen sicher bald unter 40 Prozent fallen, im Moment liegt er bei etwas mehr als 42 Prozent. Der Verbrenner stirbt also aus.

Xpeng startet in Deutschland: Neue Elektroautos aus China Die deutsche Autoindustrie wird sicher nicht untergehen, wie man es derzeit sehr häufig liest, aber sie hat zunehmen mit der Konkurrenz zu kämpfen, da sie auch den Trend der Elektromobilität […]5. September 2023 JETZT LESEN →

-->