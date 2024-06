Deutschlandradio startet Ausbauprojekt: Fünf neue DAB+ Sender noch dieses Jahr

Deutschlandradio baut sein DAB+ Sendernetz weiter aus und plant noch in 2024 fünf neue Sender in Betrieb zu nehmen.

Der erste Sender geht am 27. Juni 2024 im bayerischen Bad Tölz auf Sendung. Weitere Sender in Hessen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Oberbayern folgen im Laufe des Jahres. Der Netzausbau soll die Empfangsbedingungen vor allem in weniger dicht besiedelten Regionen deutlich verbessern.

Das deutschlandweite DAB+ Sendernetz ermöglicht den Empfang von Programmen wie Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova und weiteren privaten Programmen über den ersten nationalen DAB+ Multiplex im Kanal 5C.

Bis Ende 2024 soll das DAB+-Sendernetz auf insgesamt 170 Standorte ausgebaut werden, womit sich die Zahl der Haushalte, die die 13 Programme mit einer Zimmerantenne empfangen können, auf rund 75,7 Millionen erhöht. Das entspricht über 91 Prozent der Bevölkerung.

Die mobile Flächenversorgung liegt bereits bei über 97 Prozent und wird bis Ende des Jahres weiter steigen. Die Versorgung der Autobahnen liegt bereits bei über 99 Prozent und entspricht damit nahezu einer Vollversorgung.

Die Hörer können die Empfangssituation vor Ort online überprüfen.

