DHL mit Neuerung bei der Paketmitnahme

Bei mir klingelt DHL so oft, dass ich mir den Weg zu einer Packstation oder gar zu einer Poststelle oft sparen kann. Allerdings weiß der Paketbote vorher nicht, dass ich ein Paket für ihn habe und genau das kann ich in Zukunft vorher angeben.

Sollte ein Paket von DHL auf dem Weg zu mir sein und wird es mir in der App von Post & DHL vorher angekündigt, dann kann ich dort ab sofort eine Paketmitnahme eintragen. Der Paketbote weiß dann also, dass es etwas länger dauern könnte.

Das funktioniert aber nicht nur beim persönlichen Kontakt, sondern auch bei einem vereinbarten Ablageort. Man legt das versandfertige Paket also einfach nur dort ab, gibt es entsprechend in der App an und DHL nimmt dieses Paket mit. Das Angebot ist kostenlos, aber eben nur, wenn ein DHL-Paket sowieso auf dem Weg zu euch ist.

Voraussetzung für die Paketmitnahme ist aber eine ausreichende Ladekapazität im Zustellfahrzeug. Und: Die buchbare Paketmitnahme ist nur in Kombination mit einer ankommenden Sendung mit Sendungsverfolgung verfügbar.

Google Pixel Tablet im Test: Ein Neuanfang für Android-Tablets Google hat die Tablet-Frage endlich geklärt und kehrt zurück zu den Wurzeln, denn nach sechs Jahren gibt es endlich wieder ein Android-Tablet von Google selbst und das Experiment mit Chrome […]20. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->