Die Änderung der „neuen“ PlayStation 5 ist endlich bekannt

Im Juli wurde bekannt, dass Sony die PlayStation 5 schon jetzt überarbeitet und eine neue Version zertifiziert hat. Es wurde auch bekannt, dass diese neue PS5 ordentliche 300 Gramm leichter ist – das ist durchaus ein großer Unterschied.

Mittlerweile kommt die neue PlayStation 5 bei ersten Nutzern an und wir wissen, dass die Schraube für den Standfuß überarbeitet wurde. Man kann sie nun auch via Hand reindrehen. Das ist eine Optimierung, doch es gibt noch mehr Änderungen.

PlayStation 5: Sony wechselt Kühlkörper

Der YouTuber Austin Evans hat diese „neue“ PlayStation 5 bereits erhalten und sie noch vor den üblichen Quellen wie iFixit aufgemacht. Und siehe da, es gibt auch eine signifikante Änderung unter der Haube: Einen kleineren Kühlkörper.

Dieser ist im direkten Vergleich deutlich kleiner und daher wiegt die neue PS5 auch 300 Gramm weniger. Laut Austin Evans führt das bei seiner Einheit auch dazu, dass sie etwas heißer wird. Nicht viel, aber ein paar Grad sind es am Ende doch.

Er kommt daher zum Urteil, dass er lieber eine Launch-PS5 nutzen würde und falls das stimmt, dann werden ihm da sicher einige zustimmen. Wobei er nur eine Einheit der „neuen“ PlayStation 5 hat, vielleicht werden anderen Einheiten nicht wärmer.

PlayStation 5: Sony schweigt bisher

Sony selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Wir wissen also nicht, warum man die PlayStation 5 schon so früh überarbeitet und den Kühlkörper ausgetauscht hat. Will man Kosten senken? Ist der alte Kühlkörper nicht mehr verfügbar?

Bei der Performance und Co. ändert sich bei dieser PlayStation 5 nichts, daher kann man davon ausgehen, dass Sony schweigt. Das Video wird aber auch bald die Million bei den Aufrufen knacken, das Thema macht also sicher diese Woche die Runde. Mal schauen, ob uns Sony vielleicht doch eine Erklärung liefern wird.

