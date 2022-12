Die aktuelle Xbox knackt Meilenstein beim Verkauf

2020 sprach Microsoft bei der Xbox Series X und Xbox Series S vom bis dato erfolgreichsten Launch in der Geschichte der Xbox. Allerdings wollte man keine Verkaufszahlen nennen und gab an, dass das auch so bleibt, egal wie gut es läuft.

Der Grund dürfte auf der Hand liegen: Auch eine sehr erfolgreiche Xbox ist noch keine PlayStation und jedes Quartal würde man in den Medien sehen, dass die Xbox Series X/S hinter der PlayStation 5 liegt. Doch wie groß ist der Abstand eigentlich?

Xbox Series X/S erreicht Meilenstein

Da müssen wir uns auf die Zahlen von VGChartz verlassen, die analysiert haben, dass Microsoft jetzt den Meilenstein von 20 Millionen geknackt hat. Sony erreichte das ebenfalls im Frühjahr, allerdings mit nur einer Konsole (ja, in zwei Versionen).

Microsoft verkauft neben der Xbox Series X auch die Xbox Series S und die ist seit vielen Monaten ganz normal erhältlich. Sowas beeinflusst die Zahlen. Sony ist auf dem Weg zu 30 Millionen Einheiten und dürfte das zum aktuellen Zeitpunkt auch geknackt haben. Die Geschäftszahlen für Q4 gibt es dann aber eben erst 2023.

Ich denke, dass man das als Erfolg für Microsoft verbuchen kann, vor allem mit Blick auf das sehr schwache Jahr der Xbox. Mal schauen, wie sich das dann 2023 entwickelt, die PlayStation hat jetzt aber endlich wieder richtig gute Konkurrenz.

Die PlayStation 5 kann bei Amazon bestellt werden Weiterhin auf der Suche nach einer PlayStation 5? Es ist in der heutigen Zeit gut machbar, aber noch nicht so leicht wie bei der Xbox Series X, die jetzt seit einigen Wochen ganz normal auf Lager ist - man bekommt…20. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->