Die großen iPhones dominieren bei Apple

Das Apple iPhone 15 Pro Max dürfte das erfolgreichste Modell der neuen Reihe werden, das hat sich schon im Vorfeld angedeutet. Ming-Chi Kuo, ein bekannter Analyst mit sehr guten Quellen bei Zulieferern, geht aber davon aus, dass das neue Apple iPhone 15 Plus in diesem Jahr auch deutlich besser als erwartet ankommt.

Letztes Jahr war das große iPhone 14 das Sorgenkind von Apple, aber in diesem Jahr werden die zwei großen iPhones laut Quelle für das Wachstum sorgen. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass die iPhone 15-Reihe besser als die iPhone 14-Reihe ankommt und das liegt angeblich am iPhone 15 Pro Max und iPhone 15 Plus.

Apple wird den Umsatz also nicht nur steigern, weil man mehr Einheiten verkauft, man wird ihn auch steigern, weil die Modelle mit einer höheren Gewinnmarge für noch mehr Umsatz sorgen. Es war also ein schwieriger Start, aber das iPhone Plus scheint anzulaufen und das iPhone Mini ist seit diesem Jahr offiziell Geschichte.

Video: Das Apple iPhone 16 Pro

