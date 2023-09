Das Apple iPhone Mini ist offiziell Geschichte

Apple hat sich gestern von vielen Dingen verabschiedet, sei es vom Mute-Switch bei den neuen Pro-Modellen oder von Lightning, um die USB C-Zukunft zu feiern. Und wie erwartet ist das Apple iPhone 13 Mini aus dem Apple Store verschwunden.

Apple iPhone 13 bleibt, iPhone 13 Mini geht

Man trennt sich bei Apple also vom kompakten iPhone und das hat sich bereits im Vorfeld angedeutet. Was ich an dieser Stelle interessant finde: Das Apple iPhone 13 bleibt ganz normal im Portfolio, man hat nur das Apple iPhone 13 Mini gestrichen.

Warum? Ich weiß es nicht, ich hätte nach dem Apple iPhone 15 eher erwartet, dass man ein Modell mit 6,1 Zoll entfernt, weil so viele davon angeboten werden. Und nicht das Modell, was einzigartig ist. Doch die Entscheidung bei Apple ist gefallen.

Mal schauen, ob wir irgendwann mal wieder ein iPhone Mini sehen werden, bisher deutet sich so ein Schritt aber für die kommenden 1-2 Jahre nicht an. Einige sind jetzt sicher etwas enttäuscht, aber am Ende entscheidet immer die Nachfrage.

