Die Nachfrage nach der Nintendo Switch bricht ein

Die Nintendo Switch ist die erfolgreichste Konsole von Nintendo und das bleibt sie natürlich auch, denn mittlerweile kommt die Konsole auf ca. 140 Millionen Einheiten. Das ist beeindruckend und die Kunden kaufen weiterhin neue Switch-Hardware.

Die Nintendo Switch bricht weiter ein

Allerdings ist die Nachfrage im aktuellen Geschäftsjahr, welches im März 2024 endet (wir befinden uns also im dritten Quartal von Nintendo) eingebrochen. Es ging um 7,8 Prozent runter, so Nintendo, vor allem die alte Switch brach stark ein.

Das Lite-Modell stagniert und das OLED-Modell konnte sogar mit ca. 6 Prozent leicht zulegen, aber die normale Switch brach um fast 35 Prozent ein. Und auch bei der Software gab es einen Einbruch von 4,7 Prozent und die Spiele von Nintendo, obwohl Super Mario Bros. Wonder extrem gut gestartet ist, stagnieren derzeit.

Es gab mit 122 Millionen noch nie so viele jährlich aktive Spieler bei Nintendo, aber in den Geschäftszahlen sieht man der Nintendo Switch das Alter an. Wobei es auch beeindruckend ist, dass man im siebten Jahr der Konsole überhaupt noch so viele Einheiten (fast 14 Millionen von April 2023 bis Dezember 2023) verkauft hat.

Nintendo schweigt zum Switch-Nachfolger

Wie geht es weiter? Wer gehofft hat, dass Nintendo heute über den Nachfolger für 2024 spricht, das ist noch nicht passiert. Bei der Hardware spricht Nintendo (wie so oft in letzter Zeit) nur davon, dass man „weiterhin die Attraktivität von Nintendo Switch vermitteln“ möchte. Und natürlich wird es auch noch neue Spiele geben.

Nintendo wirbt mit „Mario vs. Donkey Kong“ im Februar und „Princess Peach: Showtime!“ im März, also einem Remake und einem Peach-Spiel, mehr gibt es nicht.

Man spürt, dass Nintendo vor einem großen Schritt mit einer neuen Konsole steht, alles deutet darauf hin, aber von offizieller Seite schweigt man. Ich wette aber, dass Nintendo von den Investoren in der Fragerunde gelöchert wird, denn die wollen so langsam sicher wissen, wie man die sinkende Nachfrage in diesem Jahr angeht.

Mal schauen, ob sich Nintendo da schon zu neuer Hardware für das kommende Geschäftsjahr (beginnt im April 2024) äußert, aber es würde mich mittlerweile auch nicht wundern, wenn Nintendo weiter schweigt und das noch eine Weile aussitzt.

Kommende Woche soll es eine Nintendo Direct geben, das sagen aktuelle Gerüchte und ist nicht unüblich im Februar bei Nintendo. Es wäre also durchaus möglich, dass die „Switch 2“ bald bestätigt wird, darauf hoffen würde ich allerdings nicht.

