Die Tribute von Panem: Neuer Film kommt 2026 in die Kinos

Diese Woche wurde mit „Sunrise on the Reaping“ ein neues Buch rund um die Hunger Games angekündigt, welches am 18. März 2025 erscheint. Es erzählt die Geschichte der 50. Spiele (Second Quarter Quell) und ist somit erneut ein Prequel.

Und da man die Marke natürlich direkt ausschlachtet, wurde direkt noch der Film für den 20. November 2026 bestätigt, nach „The Ballad of Songbirds and Snakes – A Hunger Game Novel“ kommt „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“.

Ich habe die Bücher nie gelesen, die Filme aber alle geschaut. Nicht die ganz große Filmkunst, aber sehr unterhaltsames Popocorn-Kino, auch das Prequel. Ich gehe nur davon aus, dass zwar Woody Harrelson (da Prequel) nicht mitspielen wird.

