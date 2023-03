Diese Serien und Filme erscheinen im April 2023 bei Disney+

Disney hat die Streaming-Highlights für April 2023 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr).

Im April gibt es die zweite Staffel von How I Met Your Father, Ende des Monats startet Peter Pan & Wendy, natürlich geht auch The Mandalorian weiter und ich würde mal sagen, dass das wie immer ein doch recht überschaubarer Monat ist.

Highlights für Disney+

„Sam – Ein Sachse“ Ab 26. April exklusiv auf Disney+

„Peter Pan & Wendy“ Ab 28. April exklusiv auf Disney+

„The Good Mothers“ Ab 5. April exklusiv auf Disney+

„Rennervations“ Ab 12. April exklusiv auf Disney+

„How I Met Your Father“ – Staffel 2 Ab 19. April auf Disney+



Weitere Neustarts für Disney+

1. April

Tengoku-Daimakyo – Staffel 1 (Star)

2. April

Ralph & Katie – Staffel 1 (Star)

5. April

AMEN: Ein Gespräch mit dem Papst (Star)

The Crossover – Staffel 1 (Disney)

7. April

The Right Words (Star)

14. April

My Apologies (OT: Ozur Dilerim) (Star)

17. April

Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte – Staffel 19 (Star)

Seattle Firefighters – Die jungen Helden – Staffel 6 (Star)

19. April

True Lies – Staffel 1 (Star)

Kindred: Verbunden – Staffel 1 (Star)

American Horror Story – Staffel 11 (Star)

20. April

Quasi (Star)

26. April

Atlanta Medical – Staffel 6 (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

7. April

Große Erwartungen (1998) (Star)

In Time – Deine Zeit läuft ab (Star)

12. April

9-1-1: Lone Star – Staffel 3 (Star)

Extreme Survival mit Hazen Audel: Wettlauf durch den Amazonas – Staffel 1 (National Geographic)

14. April

Oswald, der lustige Hase (Disney)

Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere (National Geographic)

Stuber – 5 Sterne Undercover (Star)

19. April

Wildes Hawaii – Staffel 1 (National Geographic)

21. April

Jane Goodall: Die Hoffnung (National Geographic)

26. April

Roms verlorene Schätze – Staffel 1 (National Geographic)

28. April

Queen Elizabeth II: A Royal Life – A Special Edition of 20/20 (Star)

Shutter (Star)

Das Geheimnis der Mumie 2 (Disney)

