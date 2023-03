Die Strategie für Disney+ wird sich jetzt ändern

Mit Beginn der Pandemie erlebten die Streamingdienste einen gigantischen Push und Disney+ kam genau zur richtigen Zeit. Kaum ein Streamingdienst ist so schnell gewachsen und daher erklärte man Disney+ Ende 2020 zum wichtigsten Produkt.

Doch Disney rückt wieder von dieser Strategie ab und der alte CEO hat wieder das sagen, denn Bob Iger ist seit Ende 2022 zurück als Chef. Und er sieht es etwas anders, als der Vorgänger. Streaming sei wichtig, aber die Strategie nicht optimal.

Disney will Inhalte wieder lizenzieren

Zum einen wurde Disney+ viel bisher zu günstig angeboten, nur um Wachstum zu erreichen, und auch der Fokus auf exklusive Inhalte ist für Bob Iger nicht richtig. Er ist davon überzeugt, dass Disney-Inhalte auch wieder lizenziert werden können.

Diese Strategie hat sich schon zu Beginn des Jahres angedeutet und könnte jetzt bedeuten, dass Disney+ noch weniger Inhalte bekommt, die guten Inhalte wieder später kommen, weil das Kino wieder wichtiger wird, und Disney+ teurer wird.

Bei uns kostet Disney+ aktuell übrigens 8,99 Euro im Monat.

Ich verstehe, warum Bob Iger diesen Weg geht, denn so ein Streamingdienst ist nicht zwingend das lukrative Geschäftsmodell. Doch das aktuelle Verhalten wird wohl auch dafür sorgen, dass Disney+ weiter Nutzer verliert. Sollte das alte und bekannte Disney-Geschäftsmodell also auch nicht wirken, dann wird es schwierig.

Mal schauen, wie sich Disney+ in diesem Jahr entwickelt, aber die Aussagen von Bob Iger sind ein klares Zeichen, dass sich was verändert. Als Streamingnutzer bin ich skeptisch, aber es gibt in der heutigen Zeit ja genug Alternativen bei Diensten.

