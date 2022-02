Disenchantment Part 4: Netflix kündigt neue Staffel für Februar an

Netflix sorgte vor ein paar Jahren für viel Aufsehen, als man sich Matt Groening für eine exklusive Serie namens „Disenchantment“ schnappte. Immerhin hat er eine der (wenn nicht sogar die) erfolgreichsten Serien (animiert) aller Zeiten erfunden.

Disenchantment konnte bisher zwar nicht den Erfolg der Simpsons wiederholen, aber mit über 7 Punkten bei IMDb und Metacritic ist es auch gar nicht so schlecht bewertet, wie das einige „Fachmedien“ vor dem Start der ersten Staffel beurteilten.

Wir haben uns mit der ersten Staffel auch noch schwergetan, man kommt dann aber irgendwie rein. Nicht die beste Serie, aber eine, die wir dennoch schauen. Und so bin ich auf Part 4 gespannt, der am 8. Februar bei Netflix startet. Hier ist der offizielle Trailer von Netflix, der euch zeigt, worum es in der neuen Staffel geht:

