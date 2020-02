Disney+: Kann man seinen Account mit Freunden teilen?

In genau einem Monat geht Disney+ in Deutschland an den Start und das aktuelle Angebot wird sicher einige zum Nachdenken angeregt haben. Will man sich für ein Jahr an Disney+ binden? Und das wirft bei einigen sicher noch eine Frage auf: Kann man sich den Account mit Freunden und der Familie teilen?

Disney ist bewusst, dass sowas in der heutigen Zeit normal ist und viele Netflix-Nutzer einen Account haben, diesen aber mit Freunden oder der Familie teilen. Das Stichwort lautet „Password Sharing“. Doch wie geht Disney mit dem Thema um?

-->

Da lohnt es sich ein paar Wochen zurück zu reisen, denn es gibt da eine Antwort von Disney. Wie The Verge Ende 2019 schrieb, wird man das in gewisser Weise bei Disney+ tolerieren. Man hofft aber, dass die Nutzer sorgsam damit umgehen und das nicht ausnutzen. Disney hat dafür Maßnahmen getroffen.

Stellt man fest, dass sich ein Nutzer nicht normal verhält, dann wird man darauf reagieren. Michael Paull, Chef von Disney+, traf folgende Aussage:

We have created some technology that’s in the backend that we will use to understand behavior. And when we see behavior that doesn’t make sense, we have mechanisms that we’ve put in place that will deal with it.