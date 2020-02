Begrenztes Angebot: Ein Jahr Disney+ für 59,99 Euro buchen

Disney+ wird in einem Monat in Deutschland starten und kann dann für 6,99 Euro pro Monat gebucht werden. Wer sich für ein Jahresabo entscheidet, der zahlt 69,99 Euro pro Jahr, was knapp 5,80 Euro Monat sind. Doch nun gibt es noch einen Deal, mit dem Disney die Nutzer vorab anlocken möchte.

Wer Disney+ „vorbestellt“ und schon jetzt bucht, der zahlt nur 59,99 Euro pro Jahr. Damit kann man den Dienst für knapp 5 Euro pro Monat nutzen, was für viele sicher ein attraktives Angebot sein wird. Ich hatte mir schon überlegt das Jahresabo zu buchen, diesen Deal werde ich nun sicher mitnehmen.

-->

Falls ihr das Angebot für 59,99 Euro (1 Jahr Disney+) wahrnehmen wollt, dann könnt ihr das ab sofort auf der Webseite von Disney tun. Das Angebot ist nur bis zum 23. März gültig, Disney will also dafür sorgen, dass man ab dem 24. März direkt mit einer großen Anzahl an Nutzern durchstarten kann.

Disney: Qualität statt Quantität im Wettkampf mit Netflix Disney konnte mit Disney+ einen guten Start hinlegen und bald kommen weitere Märkte und neue Nutzer dazu. In Deutschland werden wir den Dienst nächsten Monat sehen. In den USA, wo Disney+ schon länger verfügbar ist, kommen aber wohl schon jetzt…6. Februar 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->