Disney+ bekommt GroupWatch im Herbst

Disney testet aktuell eine neue Funktion für Disney+, die sich GroupWatch nennt und vor ein paar Tagen bereits im Code der Webseite zu finden war. Der Name sagt eigentlich schon alles: Es ist eine Funktion, um gemeinsam Serien zu schauen.

Allerdings schaut man diese Serien (oder Filme) nicht in einem Raum, sondern mit anderen Nutzern, die Disney+ installiert haben. Gegenüber The Verge hat Disney bestätigt, dass die Funktion in Kanada getestet wird und im Herbst weltweit für alle Nutzer kommen soll. Ein konkretes Datum wollte man aber noch nicht nennen.

Amazon testet aktuell ebenfalls ein solches Feature und es würde mich nicht wundern, wenn Netflix nun ebenfalls bald dazustößt. Wir befinden und weiterhin in der Corona-Krise und Menschen versuchen Abstand zu halten, so eine Funktion könnte etwas digitale Nähe schaffen und bald Standard bei solchen Diensten sein.

Info Wer die Webseite von Disney+ besucht, der kann den Streamingdienst für 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr buchen.

