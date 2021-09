Neuer Marvel-Film bei Disney+ und weitere Aktionen am 12. November

Disney hat bereits betont, dass Shang-Chi zwar exklusiv ins Kino kommt, aber man den Film deutlich schneller zu Disney+ bringen wird. Heute hat man bestätigt, dass der Release am 12. November stattfindet. Doch es ist noch viel mehr geplant.

Disney feiert den Disney+ Day

Neben dem neuen Marvel-Film können Nutzer von Disney+ an diesem Tag auch Jungle Cruise ohne Aufpreis streamen und man feiert die Weltpremiere von Home Sweet Home Alone. Doch das war noch nicht alles, es ist noch mehr geplant.

Das Unternehmen möchte an diesem Tag den „Disney+ Day“ feiern und hat auch noch zahlreiche Kurzfilme von den Walt Disney Studios und Pixar geplant. Und es wird an diesem Tag auch noch einen neuen Kurzfilm für die Simpsons geben.

Was noch? Die ersten 5 Folgen der zweiten Staffel von The World According to Jeff Goldblum gibt es ebenfalls am 12. November und die exklusive Serie Dopesick mit Michael Keaton wird ebenfalls an diesem Tag global bei Disney+ starten.

Disney mit Ausblick für Disney+

Neben neuen Inhalten wird es auch einen Ausblick auf die kommenden Monate und 2022 geben, denn Disney will auch zeigen, was man für Marvel und Star Wars so geplant hat. Man verspricht viele Trailer und Weltpremieren für diesen Tag.

Ich bin mal auf die Preview für 2022 gespannt, denn Disney+ ist mittlerweile das wichtigste Produkt von Disney und das wurde Ende 2020 beschlossen. Da wurden dann sicher viele noch unbekannte Inhalte geplant, die man jetzt 2021 produziert hat und die uns dann 2022 erwarten. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

