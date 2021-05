Marvel Studios: Disney will Shang-Chi schneller digital anbieten

Mit Black Widows wird es bei den Marvel Studios eine Premiere geben, denn der Film wird parallel im Kino und bei Disney+ starten. Wer den Film bei Disney+ (ab Juni) sehen möchte, der muss jedoch ein 21,99 Euro teures VIP-Ticket buchen.

Doch was ist mit den kommenden Marvel-Filmen? Was ist zum Beispiel mit Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings, der ab September im Kino zu sehen sein wird? Und was ist mit den anderen Filmen, die nun sehr zeitnah folgen sollen?

Bisher lautet der Plan, dass Shang-Chi wieder exklusiv im Kino zu sehen sein wird. Doch Disney ist etwas flexibler und verkürzt das Zeitfenster, denn statt 90 Tage wartet man nur 45 Tage, dann gibt es Shang-Chi auch digital (bei Disney+).

In einigen Ländern klingt die Pandemie zwar langsam ab, aber ob die Menschen ab Herbst wieder in vollen Kinos sitzen bleibt abzuwarten. Disney muss daher flexibel reagieren und hat Glück, dass Disney+ mittlerweile so schnell gewachsen ist.

Info Wer die Webseite von Disney+ besucht, der kann den Dienst für 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr buchen.

Disney confirms that Marvel Studios’ ‘Shang-Chi & the Legend of the Ten Rings’ (2021) will be exclusive to theaters for 45 days until becoming available on SVOD. ‘Black Widow’ will be the only upcoming Marvel film with a day-&-date release in theaters & Disney+ premiere access. pic.twitter.com/iBdBkVJ7aA — DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) May 13, 2021

