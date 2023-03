Only Murders In The Building Staffel 3: Teaser ist „eine echte Überraschung“

Only Murders In The Building ist eine exklusive Serie bei Disney+ und von meiner Seite übrigens auch eine echte Empfehlung, macht Spaß. Und man konnte das gute Niveau der ersten Staffel mit der zweiten halten, daher bin ich auf die dritte gespannt.

Passend dazu hat Disney diese Woche einen ersten Teaser mit dem Motto „Eine echte Überraschung“ veröffentlicht, der einen ersten Einblick bietet. Er wurde im Rahmen der Oscars gezeigt, aber leider gibt es keine weiteren Details zur Staffel 3.

Laut Pressemitteilung wird diese „bald“ bei Disney+ erscheinen, was ihr hier für 8,99 Euro pro Monat buchen könnt, aber das ist eine ungenaue Angabe. Staffel 1 startete im August und Staffel 2 im Juni, ich würde bei Staffel 3 wieder auf Juni tippen.

