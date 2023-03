Neue Batman-Serie erscheint exklusiv bei Amazon Prime Video

2021 gab es einen großen Streaming-Hype, der aktuell so langsam wieder etwas nachlässt. Die Studios schauen also auch, wie sie Kosten sparen könnten. Und bei Warner macht man da keine Ausnahme, wenn es um Serien für HBO Max geht.

Im Frühjahr 2021 wurde zum Beispiel eine neue Serie namens „Batman: Caped Crusader“ angekündigt, welche als Nachfolger für eine der beliebtesten Serien aller Zeiten („Batman: The Animated Series“) starten sollte. Doch 2022 folgte das Aus.

Amazon, Apple und Netflix wollten Batman-Serie

Doch die Serie von J.J. Abrams, Matt Reeves und Bruce Timm wird kommen, so The Hollywood Reporter, nur nicht bei HBO. Angeblich hat sich Amazon die Serie für Prime Video geschnappt und Netflix und Apple waren auch daran interessiert.

Seit Ende 2022 gibt es aber eine Partnerschaft zwischen Warner und Amazon und gewisse Inhalte von Warner werden in Zukunft bei Amazon zu sehen sein. Was am Ende einen simplen Grund hat: Es ist günstiger. HBO Max soll wichtig bleiben, aber die Produktion von Serien ist teuer und die Kriegskasse von Amazon prall gefüllt.

Die erste Staffel enthält 10 Folgen, es gibt aber noch keinen Termin

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Der Super Mario Bros. Film: Finaler Trailer stimmt auf Kinostart ein Passend zum Mario Day hat Nintendo heute den finalen Trailer für den kommenden Super Mario Bros. Film veröffentlicht. Der letzte Trailer erschien im Dezember und ich muss gestehen, dass der […]10. März 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->