Das seht ihr im September bei Disney+

Disney macht wie so oft den Anfang mit den Streaminghighlights für den nächsten Monat und hat heute verraten, was wir im September bei Disney+ sehen werden. Am Ende von diesem Beitrag gibt es wie immer eine kompakte Übersicht. Wer die Inhalte sehen möchte, der benötigt natürlich ein aktives Abo bei Disney+.

Mit dabei sind unter anderem eine neue Staffel von den Simpsons, neue Folgen von What if…?, Monsters bei der Arbeit und bei den Originalen von Disney+ sieht es kommenden Monat sonst aber eher mau aus. Die Liste der Katalogtitel (auch bei Star) ist aber wie immer sehr lang, daher kommen wir direkt zur Sache:

Neue Originale für Disney+

MITTWOCH, 1. SEPTEMBER

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 6

+ Marvel Studios LEGENDS – Neue Episode

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 9

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 7

+ What If…? – Staffel 1, Episode 4

FREITAG, 3. SEPTEMBER

+ NEUSTART: „Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles“

MITTWOCH, 8. SEPTEMBER

+ STAFFEL-FINALE: Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 10

+ NEUSTART: Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 1

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 7

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 8

+ What If…? – Staffel 1, Episode 5

FREITAG, 10. SEPTEMBER

+ Fast erwachsen (PIXAR Short)

MITTWOCH, 15. SEPTEMBER

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 8

+ Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 2

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 9

+ What If…? – Staffel 1, Episode 6

FREITAG, 17. SEPTEMBER

+ Nona (Pixar Short)

MITTWOCH, 22. SEPTEMBER

+ NEUSTART: Star Wars: Visions, Staffel 1

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 9

+ Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 3

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 10

+ What If…? – Staffel 1, Episode 7

FREITAG, 24. SEPTEMBER

+ NEUSTART: A Spark Story (Pixar Dokumentation)

MITTWOCH, 29. SEPTEMBER

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 10

+ Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 4

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 11

+ What If…? – Staffel 1, Episode 8

Neue Katalogtitel für Disney+

3. September

+ The Cave – Eine Klinik im Untergrund (National Geographic)

+ Weg aus der Asche (National Geographic)

8. September

+ Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 4+5 (National Geographic)

+ Afrikas Jäger – Staffel 2+3 (National Geographic)

+ Tierbabys in Afrika – Staffel 1 (National Geographic)

10. September

+ American Blackout (National Geographic)

+ 9/11: Control The Skies (National Geographic)

+ Cobra Mafia (National Geographic)

+ George W. Bush: Das Interview (National Geographic)

15. September

+ Tod bei Nacht – Staffel 1 (National Geographic)

17. September

+ Disney’s Broadway Hits at London’s Royal Albert Hall (Disney)

22. September

+ Animal PD – Staffel 1 (National Geographic)

+ Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs – Staffel 1 (National Geographic)

+ Königreich der Mumien – Staffel 1 (National Geographic)

+ Die Dinos (Staffel 1-4)

24. September

+ Blood Rivals: Lion vs. Buffalo (National Geographic)

29. September

+ NEUSTART: Die Simpsons – Staffel 32

+ Australiens tödlichste Jäger – Staffel 1 (National Geographic)

+ Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel – Staffel 1 (National Geographic)

+ Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 3 (National Geographic)

+ Fernab des Gesetzes – Staffel 1+2 (National Geographic)

+ Jenseits der Magie mit DMC – Staffel 1 (National Geographic)

+ Port Security: Hamburg (National Geographic)

+ Zeke und Luther – Staffel 1-3 (Disney)

Neue Originale für Star

MITTWOCH, 1. SEPTEMBER

+ NEUSTART: Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 1

+ NEUSTART: Grown-Ish – Staffel 3 (ganze Staffel)

+ STAFFEL-FINALE: Grey’s Anatomy – Staffel 17, Episode 16 & 17

+ STAFFEL-FINALE: Seattle Firefighters – Staffel 4, Episode 16

MONTAG, 6. SEPTEMBER

+ The Walking Dead – Staffel 11, Episode 3

DIENSTAG, 7. SEPTEMBER

+ Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 4

MITTWOCH, 8. SEPTEMBER

+ NEUSTART: American Horror Stories – Staffel 1, Episode 1

+ Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 2

MONTAG, 13. SEPTEMBER

+ The Walking Dead – Staffel 11, Episode 4

DIENSTAG, 14. SEPTEMBER

+ Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 5

MITTWOCH, 15. SEPTEMBER

+ NEUSTART: Grown-Ish – Staffel 4, Episode 1

+ American Horror Stories – Staffel 1, Episode 2

+ Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 3

+ Mixed-Ish – Staffel 1

MONTAG, 20. SEPTEMBER

+ The Walking Dead – Staffel 11, Episode 5

DIENSTAG, 21. SEPTEMBER

+ Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 6

MITTWOCH, 22. SEPTEMBER

+ NEUSTART: Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 1-3

+ American Horror Stories – Staffel 1, Episode 3

+ Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 4

+ Dave – Staffel 1 (exklusiv)

+ Grown-Ish – Staffel 4, Episode 2

MONTAG, 27. SEPTEMBER

+ The Walking Dead – Staffel 11, Episode 6

DIENSTAG, 28. SEPTEMBER

+ Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 7

MITTWOCH, 29. SEPTEMBER

+ NEUSTART: The Great North (Star Original) – Staffel 1, Episoden 1+2

+ American Horror Stories – Staffel 1, Episode 4

+ Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 5

+ Grown-Ish – Staffel 4, Episode 3

+ Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 4

Neue Katalogtitel für Star

1. September

+ Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 2

3. September

+ The A-Team

+ Aloft

+ Der bewegte Mann (Constantin)

+ The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten

+ Entgleist (2005)

+ Eine ganz heiße Nummer (Leonine)

+ Eine zweite Chance

+ Gottes mächtige Dienerin – Teil 1+2 (BETA)

+ Kroatien Krimi – Teil 1-8 (Constantin)

+ Spike Lee’s Spiel des Lebens

8. September

+ American Housewife – Staffel 4

+ Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 3

+ Empire – Staffel 4+5 (exklusiv)

+ Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller, Staffel 1 (Leonine)

+ The Orville – Staffel 1+2

+ Mistresses – Staffel 1-4 (exklusiv)

+ Stumptown, Staffel 1

10. September

+ Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten

+ Der Verrückte mit dem Geigenkasten

+ Ein Engel auf Erden (Leonine)

+ Ein Leben zwischen den Zeiten

+ Mädchen, Mädchen – Teil 1+2 (Constantin)

+ Männer (Constantin)

+ Töchter des Himmels

15. September

+ Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 4

+ Fresh Off the Boat – Staffel 1-6

+ Golden Girls – Staffel 1-7

+ Servus Baby – Staffel 1+2 (Constantin)

17. September

+ Das Comeback

+ Demolition – Lieben und Leben

+ Kingsman: The Golden Circle

+ Das Wunder von Bern (Leonine)

22. September

+ Atlanta Medical – Staffel 4

+ Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 5

+ The Hot Zone – Tödiches Virus – Staffel 1

+ Private Practice – Staffel 1-6

24. September

+ Brian and the Boz (ESPN)

+ Die Götter müssen verrückt sein

+ Die Götter müssen verrückt sein II

+ Herr Lehmann (Leonine)

+ Hidalgo – 3.000 Meilen zum Ruhm

+ Nanga Parbat (Leonine)

29. September

+ Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 6

+ Salem – Staffel 1-3

