Marvel, Pixar und mehr: Disney+ mit kleiner „Sommer-Preview“

Normalerweise gibt es bei Disney jeden Monat die Highlights für den kommenden Monat, doch diese Woche wollte man a) erwähnen, dass mit Raya ein neuer Film und mit Loki eine neue Serie verfügbar sind und b) erneut darauf aufmerksam machen, dass der Pixar-Film „Luca“ ab dem 18. Juni für alle verfügbar ist.

Die restliche Juni-Roadmap für Disney+ kennen wir bereits, es gibt aber auch ein paar Termine für den restlichen Sommer. Am 2. Juli startet zum Beispiel „Monster bei der Arbeit“, die erste Serie von Pixar für Disney+ und „Black Widow“ wird dann ab dem 9. Juli verfügbar sein – jedoch mit einem zusätzlichen VIP-Ticket.

Das bedeutet, dass ihr den Marvel-Film entweder im Kino oder für 21,99 Euro bei Disney+ schauen könnt. Am selben Tag startet außerdem die Serie „Race to the Center of the Earth“ von National Geographic und am 16. Juli kommt mit „Scott und Huutsch“ ein neues Star Original im Streaming zu Disney+.

Weiterer VIP-Film im Juli

Mit „Jungle Cruise“ wird man ab dem 30. Juli übrigens einen weiteren Film über das VIP-Ticket anbieten, der parallel im Kino startet. Disney ist sich also noch nicht sicher, ob die Menschen im Juli bereits in die Kinos gehen. In den nächsten Tagen soll dann außerdem die komplette Liste mit den Juli-Highlights folgen.

Und noch ein Hinweis: Mit „What if…?“ wird es ab August eine weitere Serie von den Marvel Studios geben. Es ist die erste Animationsserie für Disney+. Falls ihr euch die Inhalte anschauen wollt, dann benötigt ihr natürlich ein Abo bei Disney+. Nur bei den zwei genannten Filmen benötigt man zusätzlich ein VIP-Ticket.

