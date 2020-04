Disney+ streamt „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ ab dem 4. Mai

Am 4. Mai ist internationaler Star Wars Day (May the fourth be with you) und bei Disney hat man nicht nur das Finale von Clone Wars und eine neue Mandalorian-Dokumentation für diesen Tag geplant, es wird auch eine Filmpremiere geben.

Disney+ mit kompletter Star Wars-Saga

Ab dem 4. Mai wird man bei Disney+ auch „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ streamen können. Diese Überraschung hat man erst heute verkündet und ganz bewusst in den Mai-Highlights für Disney+ weggelassen. Der dritte und letzte Film der aktuellen Star Wars-Sage sollte eine eigene Ankündigung bekommen.

Damit wird man ab dem 4. Mai alle 9 Filme der offiziellen Reihe bei Disney+ in Deutschland streamen können und ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wir den aktuellen Teil etwas später sehen werden, da man gerade erst mit dem digitalen Verkauf startete (da werden sich jetzt wohl einige ärgern).

