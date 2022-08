DKB: 10 Euro Bonus mit Apple Pay

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) bietet seit dem Jahr 2019 Apple Pay in Deutschland an. Nun geht man wieder mit einer Bonusaktion an den Start.

Kunden der DKB, die ihre Visa Debitkarte bei Apple Pay hinterlegen und damit bezahlen, können einen exklusiven Apple Pay Bonus in Höhe von 10 Euro erhalten. Darüber sollten alle betroffenen Kunden aktuell per E-Mail informiert werden. Schaut also einfach mal in eurem Posteingang nach.

Voraussetzung: Es müssen bis zum 6. September 2022 mindestens drei Einkäufe mit der neuen Visa Debitkarte mit Apple Pay bezahlt werden. Das sollte zu schaffen sein. Den Bonus gibt es dann direkt auf das Girokonto.

Die Daten der verwendeten DKB Visa werden dabei wie bei Apple Pay üblich weder auf dem Gerät noch auf Apple-Servern gespeichert. Stattdessen wird eine verschlüsselte Alias-Kartennummer im Sicherheitsbereich des Smartphones hinterlegt. In Geschäften funktioniert Apple Pay mit dem iPhone SE, iPhone 6 und höher sowie mit der Apple Watch.

