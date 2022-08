Vivid erhält Investment-Lizenz

Atlantic Money startet Service für Auslandsüberweisungen in Deutschland

Das britische Fintech Atlantic Money hat heute seinen offiziellen Start in Deutschland verkündet und setzt damit seine Expansion in Europa fort. Das Unternehmen bietet Verbrauchern Auslandsüberweisungen für eine fixe Gebühr von 3 Euro zum aktuellen Wechselkurs an – für Überweisungen…24. August 2022 JETZT LESEN →