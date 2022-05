DKB Banking-App: Daueraufträge verwalten und mehr

Die Deutsche Kreditbank (DKB) hatte bereits im August 2021 eine neue Banking-App in Betrieb genommen, die von den Funktionen her allerdings etwas schwach aufgestellt war. Nun legt man aufs Neue per Update nach.

Das Update auf Version 1.10.0 der „neuen“ DKB Banking-App steht ab sofort für iOS zum Download bereit. Die neue Android-Ausgabe dürfte ebenfalls in Kürze folgen. Neu ist unter anderem die Verwaltung von Daueraufträgen. Der Changelog der neuen Version liest sich wie folgt:

Du kannst jetzt auch Daueraufträge anlegen & einsehen.

Du kannst ab sofort in der DKB-App sehen, welche Geräte mit deinem Banking verknüpft sind & sie verwalten.

Wir haben häufigen Bugs bei Visa Secure & und dem Login behoben.

Die DKB-App ist weiterhin auf dem Weg zur „vollwertigen“ Banking-App, allerdings noch nicht perfekt. Immerhin sind fortlaufend Verbesserungen zu erkennen.

