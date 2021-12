DKB: Banking-App bekommt erweiterten Kontoschutz

Die Deutsche Kreditbank (DKB) hatte im August eine komplett neue Banking-App in Betrieb genommen, die von den Funktionen her aber bisher recht schwach aufgestellt ist. Nun legt man erneut per Update nach.

Das Update auf Version 1.5.0 der „neuen“ DKB Banking-App steht ab sofort für Android und iOS zum Download bereit und bringt im Kern zwei Anpassungen mit. Zum einen hat man einen Bugfix implementiert. Geänderte Namen von Empfängern werden in der Überweisungs-Zusammenfassung wieder richtig dargestellt. Interessanter ist aber die zweite Anpassung, da es sich hier um eine Neuerung handelt.

Erweiterter Kontoschutz für DKB Banking-App

So hat die App jetzt einen erweiterten Kontoschutz erhalten. Dieser bezieht den Gerätestandort mit ein, um eine erhöhte Sicherheit zu bieten. So erklärt das die DKB:

Der Standort deines mobilen Gerätes bei Ausführung einer Anfrage (zum Beispiel einer Uberweisung) wird in Bezug zu bereits bekannten Standorten deines Gerätes gesetzt. Bekannte Standorte sind hierbei Standorte, von denen du bereits Anfragen durchgeführt hast. Beispiel: Eine Anfrage kommt vom Standort Berlin, an dem du lebst oder arbeitest. Eine Stunde später kommt eine andere Anfrage aus New York (Plausibilität).

Es ist natürlich schön, dass man die neue DKB-App stetig verbessert. Dennoch merkt man schon, dass neue Features recht langsam implementiert werden. Bis wir hier eine wirklich „vollwertige“ Banking-App vor uns haben werden, wird wohl noch etwas Zeit vergehen.

