DKB Banking-App: Terminüberweisungen sind da

Die Deutsche Kreditbank (DKB) hatte im August 2021 eine komplett neue Banking-App in Betrieb genommen, die von den Funktionen her allerdings etwas dünn aufgestellt war. Nun legt man erneut per Update nach.

Das Update auf Version 1.8.1 der „neuen“ DKB Banking-App steht ab sofort für iOS zum Download bereit. Die neue Android-Ausgabe dürfte ebenfalls in Kürze folgen. Viele neue Funktionen gibt es nicht, genauer gesagt dreht sich alles um ein Thema: die Terminüberweisungen.

DKB Banking-App mit Terminüberweisungen

Nutzer der „neuen“ DKB Banking-App können mit dem neuen Update Terminüberweisungen anlegen, indem sie den Zeitpunkt der Ausführung einer Überweisung anpassen. Unter dem neuen Tab Aufträge können außerdem alle geplanten Terminüberweisungen eingesehen sowie gelöscht werden. Durchaus praktisch, aber wieder mal nur eine Basisfunktion, die man sowieso in solch einer App erwartet.

Bis die Kunden der DKB eine „vollwertige“ Banking-App vor sich haben werden, wird vermutlich noch etwas Zeit ins Land gehen. Zumindest wenn es dabei bleibt, dass mit jedem Update nur wenige neue Funktionen Einzug halten.

