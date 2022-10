DKB Girokonto: Neuer Dispozins greift

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat zum 1. Oktober 2022 ihren Dispozins angepasst. Nun könnte man meinen, dieser wird aufgrund der aktuell durchgeführten Zinswende abgesenkt, aber das Gegenteil ist der Fall. Der Dispozins bei der DKB steigt. Das ist auch gar nicht so überraschend.

Die Bank preist damit höchstwahrscheinlich das gestiegene Ausfallrisiko aufgrund der inflationsbedingten finanziellen Verwerfungen in der Bevölkerung ein. Zudem steht womögliche eine Rezession bevor, was den Effekt noch verstärken dürfte.

Folgende Sollzinssätze (Dispo & geduldete Kontoüberziehung) beim DKB Girokonto gelten demnach jetzt:

Im Informationsschreiben zur Anpassung heißt es:

Die Sollzinssätze sind an einen Referenzzinssatz (Zwölf-Monats-EURIBOR®, ISIN: EU0009652809) gekoppelt. Wie in Ziffer 2b des Girokonto-Vertrags vereinbart, prüfen wir jährlich am 15. September den Referenzzinssatz. Hat sich der Referenzzinssatz verändert, sinken oder steigen die Sollzinssätze um ebenso viele Prozentpunkte zum 1. Oktober.