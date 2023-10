DKB: Neues Preismodell für das Online-Depot

Die Deutsche Kreditbank (DKB) hat heute ihr neues Preismodell für den Service Broker und Broker U18 angekündigt. Das sind die Online-Depots der DKB.

Die DKB schraubt an ihrem Angebot für Wertpapiergeschäfte. Dafür werden sich die Orderentgelte für ETFs am Handelsplatz Tradegate ändern. Das neue Preis- und Leistungsverzeichnis (PLV) gilt ab dem heutigen 24.10.2023 für Neukunden und ab 01.01.2024 für Bestandskunden.

Ab dem 01. Januar 2024 ändert sich das Orderentgelt für den Kauf eines ETFs über den am häufigsten bei der DKB gewählten Handelsplatz Tradegate. Die Änderungen sind gestaffelt nach dem Ordervolumen.

Für ein Ordervolumen bis zu 5.000 Euro bleibt das Orderentgelt unverändert.

Bei einem Ordervolumen von 5.000,01 Euro bis 10.000 Euro erhöht sich das Orderentgelt um 5 Euro.

Bei einem Ordervolumen von 10.000,01 Euro bis 20.000 Euro verringert sich das Orderentgelt um 10 Euro.

Ab einem Ordervolumen von 20.000,01 Euro erhöht sich das Orderentgelt um 5 Euro.

Es fallen weiterhin keine Depotgebühren an und Wertpapiersparen ist ab monatlich 25 Euro möglich. Die Sparplankonditionen bleiben bei den Kosten für eine Sparplanausführung von 1,50 Euro, unabhängig von der Höhe des Sparplans. Die Anlage, Änderung und Löschung von Sparplänen ist kostenlos möglich.

DKB weitet Angebot an ETF-Sparplänen aus

Das Angebot an ETF-Sparplänen wurde auf über 2.000 Angebote, von denen über 170 kostenlos bespart werden können, erweitert. Die DKB bietet zudem regelmäßige Wertpapieraktionen mit günstigen Konditionen für ETFs, Fonds und Derivate an. Zahlreiche ETF- und Fondssparpläne können kostenlos genutzt werden. Die Gebühren der DKB basieren auf festen Preisen und nicht auf Prozentsätzen. Außerdem gewährt die DKB einen Rabatt von 100 % auf den Ausgabeaufschlag aller Fonds.

Darüber hinaus ermöglicht die DKB den Handel an allen deutschen Börsen, an US-Börsen und dem Großteil der Primär-Börsen im Ausland. Auch der außerbörsliche Handel wird angeboten, mit einem größeren Angebot an Wertpapieren, Handelskursen, Kosten und Spreads.

Das neue Preis- und Leistungsverzeichnis ist bereits online (PDF). Dort findet ihr genauere Informationen und Beispiele dazu.

