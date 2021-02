DKB startet Tagesgeldkonto mit eigener IBAN

Die Deutsche Kreditbank hatte Ende 2020 angekündigt, ein Verwahrentgelt einzuführen. Nun hat man auch das neue Tagesgeldkonto gestartet.

Nachdem die DKB im letzten Jahr bereits leicht an der Preisschraube gedreht hatte, eine Visa Debit plante (wie die Comdirect) und auch ab und an mit Störungen kämpfen musste, gibt es nun weitere Neuigkeiten zum Institut. So hat man aktuell das „neue“ Tagesgeldkonto mit eigener IBAN gestartet.

@ReneHesse Ihr habt immer interessante Artikel zur deutschen Bankenlandschaft. Die DKB hat seit gestern (richtige) Tagesgeldkonten. (mit IBAN, so kann man zB auch ohne Umweg per Banking Apps intern umbuchen) Die Migration ist echt easy, war nach 5 Minuten erledigt. — Martin (@DasEichi) February 16, 2021

Bis 100.000 Euro gibt es auf dieses Tagesgeldkonto 0,01 Prozent Zinsen. Auch beim Tagesgeldkonto greift allerdings das Verwahrentgelt. Kunden müssen also ab einem Kontoguthaben von 100.001 Euro 0,5 Prozent p.a. „Strafzinsen“ zahlen.

Für neue Kunden löst das Angebot das VISA-Tagesgeld ab. Bisherige Kunden können aktiv zum neuen Tagesgeldkonto mit eigener IBAN wechseln.

