DKB führt „Strafzinsen“ ein

Die Deutsche Kreditbank führt ein Verwahrentgelt ein. Wer zukünftig zu viel Geld auf seinem DKB-Konto lagert, muss also zahlen. Bestandskunden betrifft das allerdings nicht.

Nachdem die DKB in diesem Jahr bereits leicht an der Preisschraube gedreht hat, eine Visa Debit plant und zuletzt mit Störungen kämpfen musste, gibt es weitere Neuigkeiten zum Institut. So hat man aktuell ein Verwahrentgelt eingeführt.

Das neue Verwahrentgelt hat die DKB mit dem aktualisierten Preis- und Leistungsverzeichnis vom 3. Dezember 2020 bekannt gemacht (siehe PDF). Die Anpassung betrifft das Guthaben auf dem DKB-Girokonto, auf der DKB-VISA-Card und auch auf dem DKB-VISA-Tagesgeld.

Kunden müssen ab einem Kontoguthaben von 100.001 Euro 0,5 Prozent p.a. „Strafzinsen“ zahlen. Das Verwahrentgelt gilt für alle neu abgeschlossenen Verträge. Sicher keine erfreulichen Nachrichten, aber die DKB steht mit dieser Anpassung nicht alleine da.

