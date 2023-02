Drachenzähmen leicht gemacht: Realverfilmung kommt 2025 in die Kinos

Disney macht es seit einer Weile vor und bringt viele Klassiker als Realverfilmung erneut in die Kinos, seien es Der König der Löwen, Aladdin oder Arielle. Daher will man das bei DreamWorks auch versuchen und bringt „Drachenzähmen leicht gemacht“ (der ersten Teil) am 14. März 2025 als Realverfilmung in die Kinos.

Und wie bei den meisten Realverfilmungen dürfte sich das „Reale“ auch hier stark in Grenzen halten, denn da wird sehr viel animiert sein. Nur eben mit einer etwas realistischen Optik und nicht im Comic-Stil. Gute Filme, ich bin gespannt, wie man das umsetzt und ob die Neuauflage dann ähnlich erfolgreich im Kino sein wird.

Marvel Studios: Die Story für Spider-Man 4 steht fest Die Marvel Studios haben schon viel über die 5. Phase und teilweise auch schon über die 6. Phase des Marvel Cinematic Universe gesprochen. Es steht eine neue Geschichte à la Thanos an, nur mit Kang als Bösewicht. Allerdings gibt es…15. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->