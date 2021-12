Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Neuauflage kommt zu Amazon Prime Video

Ein Klassiker des Weihnachtsprogramms kommt in moderner Erzählung exklusiv zu Prime Video: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, in der Regie von Cecilie Mosli, ist die Neuverfilmung des deutsch-tschechischen Kultfilms mit dem norwegischen Popstar Astrid Smeplass in der Hauptrolle des Aschenbrödels und Cengiz Al als Prinz.

Der Amazon Original Film ist ab 20. Dezember 2021 exklusiv bei Prime Video verfügbar. Das deutsch-tschechischen Original kann dort ebenfalls abgerufen werden. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist eine Neuerzählung des beliebten Märchenklassikers von 1973. Inhaltlich bleibt wohl alles beim Alten. So heißt es:

Aschenbrödel nimmt Prime-Mitglieder mit auf ihrer Reise durch verschneite Wälder und in die Berge auf ihrer Suche nach einem Weg ihrer bösen Stiefmutter zu entkommen und die Liebe zu finden. Zu sehen gibt es aufregende Ausritte, Bogenschießen, einen extravaganten königlichen Ball mit wunderschönen Kleidern und eine gehörige Portion Magie.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

