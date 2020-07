Dropbox mit neuer Scanner-App

Dropbox hat sein Angebot an Diensten in den letzten Monaten ausgebaut und will neben dem Cloud-Speicher wohl auch die Dienste anbieten, die dazu passen. Es gab zum Beispiel einen eigenen Passwort-Manager und hat man jetzt eine App zum Scannen von Dokumenten präsentiert, die kostenlos ist.

Aktuell gibt es die App nur in Englisch und nur für iOS. Ich habe sie mir mal kurz angeschaut und finde sie ganz okay. Natürlich ist die Idee von Dropbox, dass man die gescannten Dokumente bei Dropbox selbst speichert. Die App wird mich aber nicht von Scanner Pro weglocken und wieder vom iPhone verschwinden.

Details zur Android-Version der App gibt es noch nicht, die dürfte aber sicher auch bald folgen. Ich bin mal gespannt, was da bei Dropbox noch geplant ist. Ich habe so den Eindruck, als ob uns da noch einige neue Apps und Dienste in den nächsten Monaten erwarten werden und Dropbox sein Ökosystem stärken möchte.

Stay organized with new Dropbox mobile apps and features: https://t.co/5E2Svl89Te ✅ Dropbox Scan: turn your phone into a mobile scanner

✅ Dropbox Passwords: simplify logins

✅ Dropbox Vault: securely store important documents

✅ Dropbox Transfer: easily send files

