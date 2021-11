Dune ab 26. Dezember bei Sky Ticket

Warner konzentriert sich mittlerweile wieder auf den Erfolg im Kino und daher gibt es gewisse Filme zwar weiterhin parallel bei HBO Max, das hat man immerhin zum Start ins neue Jahr angekündigt, aber global sieht die Sache etwas anders aus.

Sky bekam zum Beispiel einige Blockbuster parallel zum Start bei HBO Max, doch bei Dune gab man letzten Monat bekannt, dass das Film wohl erst 2022 kommt. So lange muss man aber doch nicht warten, denn wir haben jetzt ein offizielles Datum.

Ab dem 26. Dezember wird man Dune im Sky Cinema Abo über Sky Q und bei Sky Ticket sehen können. Man wartet also noch die lukrativen Weihnachtstage ab und ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag wird man sicher massiv damit werben.

Über Sky Q lässt sich Dune in UHD und Dolby Atmos (übrigens in Deutsch und Englisch) jederzeit abrufen. Wer möchte, der kann Dune übrigens schon jetzt bei Amazon und Co. kaufen und leihen, doch selbst das Leihen kostet 17,99 Euro.

DUNE FINAL TRAILER

