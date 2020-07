DWD WarnWetter in Version 3.0 ist da

Die WarnWetter-App von DWD ist soeben in Version 3.0 erschienen. Es handelt sich dabei um ein größeres Update, welches zahlreiche Neuerungen mitbringt.

Im Changelog der neuen Version werden drei Punkte genannt, unter anderem gibt es nun die Option Wetterereignisse zu melden. Außerdem gibt es einen neuen und persönlichen Startbildschirm. So sieht der Changelog in den Stores aus:

-->

WarnWetter-Nutzer können Wetterereignisse und deren Auswirkungen melden. Sie werden in der App angezeigt

Persönlicher Startbildschirm ermöglicht individuelle Auswahl und Konfiguration der Inhalte, die über Vorschaukacheln angezeigt werden sollen

Neue Favoritenansicht im Startbildschirm ermöglicht grafische Anzeige der Temperaturen zur schnellen Erfassung des Temperaturtrends

Und: viele kleine Verbesserungen wie zum Beispiel Böenvorhersagen in der Kartendarstellung

Es gibt in der Pressemitteilung aber noch „weitere Funktionen“, welche die Betreiber der App nennen. Das Update ist sogar so groß und wichtig, dass man diesem ein eigenes Video (siehe am Ende vom Beitrag) spendiert hat.

Amtliche Warnungen zur Warnsituation, Infos zur Warnlageentwicklung

Individuell konfigurierbare Warnelemente und Warnstufen

Zuschaltbare Alarmierungsfunktion bei Änderung der Warnlage vor Ort

Frühe Alarmierung durch ‚Vorabinformation Unwetter‘ als Push-Nachricht

Unwettervideos aus dem DWD-TV-Studio bei größeren Unwetterlagen

‚Zeitstrahl‘ für den Wetterverlauf über insgesamt neun Tage

Möglichkeit der parallelen Einblendung mehrerer Wetterphänomene

Aktuelle Wetterradarbilder mit Anzeige der georteten Blitze und Extrapolation für die kommenden zwei Stunden

Aktueller Warnmonitor für Gewitter, Glatteis, Starkregen und Schneefall

Integrierte Hitzewarnungen und Angaben zur lokalen Wärmebelastung

UV-Warnungen in Ortsansicht und als flächige Karte

Hochwasserwarnungen und Hochwasserlage in den Bundesländern

Sturmflutwarnungen, Wasserstandvorhersagen für die deutsche Küste

Einschätzung der Lawinengefahr für Stationen der Bayerischen Alpen

Waldbrandgefahren-Index und Graslandfeuer-Index

Teilen von Warninformationen in Social Media

Weitere Wetterinformationen zur Personalisierung des Unwetterrisikos

-->