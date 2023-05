EcoFlow: Marktstart für Balkonkraftwerk PowerStream – das sind die Preise

EcoFlow hat heute den Marktstart für sein neues PowerStream Balkonkraftwerk verkündet. Das soll das Beste aus zwei Welten vereinen: Solarstrom und Speicher.

Balkonkraftwerke richten sich vor allem an Mieter oder Nutzer von Eigentumswohnungen, die nicht die Möglichkeit habe, eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. EcoFlow hat ein Paket geschnürt, um das Beste aus diesem Konzept herauszuholen. Das Balkonkraftwerk PowerStream ist also eine Komplettlösung – allerdings wie erwartet zu knackigen Preise.

Sie umfasst den EcoFlow PowerStream-Mikrowechselrichter, Solarmodule, Smart Plugs und die EcoFlow-App zur Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs in Echtzeit. Das System ist mit allen tragbaren EcoFlow-Powerstationen – einschließlich der neuesten DELTA 2 Max – kompatibel.

Das PowerStream kann überschüssige Energie, die tagsüber erzeugt wird, im tragbaren „Kraftwerk“ speichern. Die gespeicherte Energie kann auch nachts oder bei unzureichender Sonneneinstrahlung genutzt werden.

Mit einer maximalen Solarleistung von 800 W erzeugt PowerStream laut Hersteller rund 1039 kWh Strom pro Jahr. PowerStream ermöglicht Bewohnern mithilfe der Smart Plugs und der EcoFlow-App die Echtzeit-Überwachung und -Optimierung von Stromerzeugung sowie Verbrauch. Mit der EcoFlow-App können Nutzer die eingefangene Solarenergie sowie die potenziellen Einsparungen verfolgen.

Ecoflow PowerStream ist Plug&Play

Dank Plug&Play-fähiger Komponenten – Mikrowechselrichter, tragbarer Stromspeicher, Smart Plugs und Solarmodule – können Benutzer das gesamte Balkonkraftwerk selbst installieren.

Nützlich sind die speziell angefertigten Flachkabel von EcoFlow. Mit diesen muss kein Loch in die Wand oder das Fenster gebohrt werden.

Preise und Verfügbarkeit

PowerStream ist ab heute im EcoFlow-Shop bei Amazon erhältlich. Das System wird in drei Kits angeboten, wobei der Mikrowechselrichter und die Solarmodule in allen drei Kits in Deutschland von der Mehrwertsteuer befreit sind.

Das No Storage Kit enthält einen EcoFlow PowerStream-Mikrowechselrichter, vier flexible 100-W-Solarmodule, ein EcoFlow BKW-DELTA EB-Kabel, zwei EcoFlow Super-Flachkabel und zwei EcoFlow Smart Plugs. Der Preis liegt bei 893,35 Euro.

Das 1 kWh Storage Kit ist sowohl für die Wohnung als auch für das Haus geeignet. Es enthält neben den Komponenten des No Storage Kits eine DELTA 2 Powerstation und kostet 2.092,35 Euro.

Das 2 kWh Storage Kit ist für den Hausgebrauch und umfasst das 1kWh Storage Kit, jedoch mit zwei starren 400-W-Solarmodulen anstelle von vier flexiblen 100-W-Solarmodulen – und die neue DELTA 2 Max ist ebenfalls an Bord. Der Preis liegt bei 2.509,39 Euro.

Die Bundesregierung will das Anmeldeverfahren und die Installation von Balkonkraftwerken vereinfachen, was nochmal zu einem kräftigen Schub in diesem Bereich führen könnte. Diverse Hersteller stehen mit ihren Solarsystemen längst in den Startlöchern oder haben bereits Lösungen auf dem Markt.

