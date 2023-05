Balkonkraftwerke: Bundesregierung will Anmeldeverfahren und Installation vereinfachen

Shell baut flächendeckendes Ladenetz für Elektro-Lkw in Deutschland

Shell plant, bis zum Jahr 2025 ein flächendeckendes Ladenetz an wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Deutschland aufzubauen. Aktuell hat Shell am Georgswerder Bogen im Hamburger Hafen Hochleistungsladesäulen für Lkw (360 kW) im […]8. Mai 2023 JETZT LESEN →