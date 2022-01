Ecovacs Deebot X1: Ein neues Saugroboter-Flaggschiff für 2022

Mit dem Roborock S7 MaxV Ultra haben wir ein neues Saugroboter-Flaggschiff für 2022 gesehen und Ecovacs Robotics hatte mit dem Deebot X1 direkt eine Antwort parat. Auch hier wird noch im ersten Halbjahr ein neues Spitzenmodell starten.

1.500 Euro für einen Saugroboter?

Die neue X1-Familie soll das Beste bieten, was man in dieser Kategorie findet. Dazu gehören eine neue Wischtechnologie (OZMO Turbo 2.0), eine Objekterkennung mit AIVI 3D und TrueDetect 2.0 und eine bessere Navigation (TrueMapping 2.0).

Der Fokus liegt auf dem Design (Jacon Jensen), einer guten Saugleistung (bis zu 5.200 Pa) und dem Dock, was Saugbehälter und Wassertank leeren (und im letzten Fall auffüllen) kann. Wie bei Roborock setzt man also auf eine All-In-One-Lösung.

Der Deebot X1 Omni, so der komplette Name, wird laut Ecovacs voraussichtlich ab April in Deutschland erhältlich sein. Wir sprechen hier über eine UVP von 1.499 Euro, ein günstigeres Modell (X1 Plus für 1.099 Euro) soll aber noch folgen.

Saugroboter sind unglaublich gut und leistungsstark geworden, doch die neuen Highend-Modelle versuchen mit fast 1.500 Euro auch ein neues Level zu erreichen. Mal schauen, ob die Kunden das Komplettpaket wollen und kaufen werden.

