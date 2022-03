EDEKA Nord wird neuer Handelspartner von „Deutschland rundet auf“

Ab dem heutigen 14. März 2022 sind die EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH und der Großteil der dazugehörigen EDEKA-, MARKTKAUF- und NATURKIND-Märkte neuer Handelspartner von „Deutschland rundet auf“.

das bedeutet, ab heute können Kunden an den Kassen der teilnehmenden Verbrauchermärkte „Aufrunden bitte!“ sagen und so bis zu 10 Cent für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland spenden.

Die gespendeten Beträge von EDEKA Nord Kunden sollen „zu 100 % an geprüfte Förderprojekte“ weitergeleitet werden. Das Projekt unterstützt Angebote für alle möglichen Altersgruppen – von Familien, die Nachwuchs erwarten, über Babys, Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Aktuell hat „Deutschland rundet auf“ einen Hilfsfonds für geflüchtete Kinder und ihre Familien aus der Ukraine ins Leben gerufen. Konkret finanziert man mit der Hamburger Organisation „wellcome“ Soforthilfen bei der Ankunft in Deutschland.

Bei diesen Unternehmen können Kunden aktuell aufrunden: Kaufland, BabyOne, Jochen Schweizer, EDEKA Nord, aktiv & irma – die Verbrauchermärkte, inkoop Verbrauchermärkte, Edeka Möllenkamp, Lebenslust Touristik GmbH, ROFU Kinderland

Weitere Partner sind: Brabender GmbH & Co. KG, Brabender Technologie GmbH & Co.KG, Consileon, Help-Plan, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelhausen GmbH & Co. KG, Homanit GmbH & Co.KG, Netto Marken-Discount, NIYOK , Trapo AG, Telegärtner Karl Gärtner GmbH, ROS RollenTechnik GmbH, Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG, Wiesmann Personalisten GmbH, Grant Thornton AG, Wackler Group

