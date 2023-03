Ein „extrem ambitionierter“ Plan: Volkswagen will Anteil der Elektroautos erhöhen

Bisher lautete das Ziel von Volkswagen, dass der Anteil der rein elektrischen Autos in Europa ab 2030 bei 70 Prozent liegt. Das ist mit Blick auf den aktuellen Anteil von ca. 10 Prozent ein großes Ziel, doch diese Woche hat man das Ziel verschärft.

Volkswagen: 80 Prozent Elektroautos ab 2030

Thomas Ulbrich von VW kündigte im Gespräch mit der Automobilwoche an, dass die Marke jetzt einen Anteil von 80 Prozent anpeilt. Das sei „extrem ambitioniert“ und gilt auch nur für Volkswagen und nicht für die anderen VW-Marken im Konzern.

Doch VW muss innerhalb der Volkswagen AG eine „Spitzenrolle“ einnehmen. Das gilt jedoch nur für Europa, denn in den USA und China, zwei wichtigen Märkten, da bleibt es bei 50 Prozent. Doch in Europa muss Volkswagen so ein hohes Ziel für Elektroautos haben, denn man möchte ab 2035 keine Verbrenner mehr verkaufen.

Das zeigt übrigens auch, wie sehr die FDP mit ihren aktuellen Aktionen gegen die deutsche Automobilbranche arbeitet, denn die will keine Option für Verbrenner, die will Planungssicherheit. Bei Audi hat man das aktuelle Veto gegen die Entscheidung der EU sogar kritisiert. Es wäre also an der Zeit, dass die Politik das unterstützt.

