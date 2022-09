Einführung des E-Rezepts gestartet

Ab dem heutigen 1. September 2022 wird das E-Rezept in Deutschland eingeführt – wie geplant erstmal stufenweise.

Den ersten Schritt machen demnach ab heute Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Krankenhäuser in der Region Westfalen-Lippe und Zahnarztpraxen und Krankenhäuser in Schleswig-Holstein. Die Ärzteschaft in Schleswig-Holstein hatte sich als Startregion wegen Datenschutz-Problemen (Versand von 2D-Codes über E-Mail / SMS ist nicht zulässig) ausgeklinkt.



Auch bundesweit können und sollen Praxen und Kliniken schon jetzt auf das E-Rezept umstellen, ohne auf den offiziellen Start ihrer Region warten zu müssen. Nach Auskunft der Hersteller der Apothekenwarenwirtschaftssysteme wurden zum 01.09.2022 alle Apotheken bundesweit mit der technischen Funktion für das Einlösen eines E-Rezepts ausgestattet.

E-Rezepte per App einlösen

E-Rezepte können aktuell über die E-Rezept-App auf dem Smartphone sowie künftig auch direkt über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) eingelöst werden. Auch Papierausdrucke sind möglich – in diesem Fall erhalten Patienten auf Wunsch einen Ausdruck des Zugangscodes zum E-Rezept in der Arztpraxis. Zum Einlösen des E-Rezepts müssen sie den in der E-Rezept-App hinterlegten Rezeptcode oder den ausgedruckten Rezeptcode in der Apotheke vorzeigen oder perspektivisch auch ihre eGK.

Die E-Rezept-App steht kostenlos in den App-Stores von Apple, Google und Huawei zur Verfügung. Für die Nutzung müssen sich die Versicherten in der App anmelden. Hierfür benötigen sie neben einem NFC-fähigen Smartphone eine elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit NFC-Schnittstelle und persönlicher PIN. Karte und PIN erhalten sie von ihrer Krankenkasse. Alternativ bieten einige Krankenkassen auch die kartenlose Anmeldung über die Kassen-App an.

