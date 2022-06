Einkauf selbst scannen: Kaufland startet mit K-Scan

Immer mehr Handelsunternehmen ermöglichen es ihren Kunden, Produkte während des Einkaufs selbst zu scannen. Nun ist auch Kaufland dabei.

Kaufland hat K-Scan gestartet. Das Unternehmen bietet die neue Lösung aktuell in über 50 Filialen in Deutschland an. Das Konzept kennt man beispielsweise bereits von Globus, IKEA, Penny und Co.

Voraussetzung für K-Scan ist die Registrierung mit der Kaufland Card: Am Eingang einer Filiale können Kunden nach dem Scannen der Kaufland Card einen der Handscanner entnehmen und ihn in die dafür vorgesehene Halterung ihres Einkaufswagens stecken. Während des Einkaufs können die Kunden den jeweiligen Artikel direkt scannen, bevor sie ihn in den Wagen legen.

Zum Bezahlen wird der gescannte Einkauf dann über einen QR-Code an die SB-Kasse übergeben. Dort müssen die Artikel dann nur noch bezahlt werden. Praktisch: Alternativ zu den Handscannern kann auch das eigene Mobiltelefon genutzt werden. Hierfür muss man die Kaufland App öffnen, K-Scan im Menü auswählen und direkt die Produkte in der Filiale scannen.

Neben Deutschland können auch Kaufland-Kunden in Tschechien, Rumänien und der Slowakei bereits jetzt K-Scan nutzen.

