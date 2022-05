IKEA startet Shop & Go bundesweit

Einkaufen und Zahlen im IKEA Einrichtungshaus soll nun in allen IKEA Einrichtungshäuser schneller und einfacher werden, denn Kunden können mit der IKEA-App ihre Artikel selbst scannen und an Expresskassen bezahlen.

„Shop & Go“ nennt sich die Art einzukaufen, mit der IKEA ein nahtloses On- und Offline-Einkaufserlebnis schaffen möchte. In fünf IKEA Einrichtungshäusern war „Shop & Go“ bisher bereits verfügbar. Ab sofort ist der neue Service in allen 54 Einrichtungshäusern in Deutschland verfügbar.

Kunden können in der IKEA-App bereits Einkaufslisten erstellen oder Produkte direkt bestellen. Jetzt wird die App bundesweit um die neue Funktion „Shop & Go“ erweitert. Während des Einkaufs im Einrichtungshaus können IKEA Kunden ihre Wunschprodukte mit der IKEA-App selbst scannen, wie gewohnt in ihren Einkaufswagen legen, die Wunschartikel und Kosten im Blick behalten und an den Expresskassen im Einrichtungshaus bezahlen.

IKEA Preis: Kostenlos

So funktioniert „Shop & Go“ bei IKEA

Kunden downloaden die IKEA-App auf dem Smartphone. Im Einrichtungshaus scannen sie einmalig einen QR-Code, um die Funktion zu aktivieren und mit dem Einkauf zu beginnen. Kunden scannen während ihres Einkaufs alle Wunschartikel mit dem Smartphone und legen sie wie gewohnt in ihren Einkaufswagen. Nach Abschluss des Einkaufs wird in der IKEA App ein QR-Code generiert. Diesen QR-Code können Kunden an allen Expresskassen einscannen und bezahlen, ohne erneut ihren Einkaufswagen auszuräumen.

